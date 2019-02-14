Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский. ФОТО

Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Скударь, состояние которого оценивается примерно в 200 млн долларов, не смог за долгие годы даже нормальные компы себе на производство купить... Деньги на компьютеры зажал Скударь, а виноваты Сорос, американцы и Евросоюз", - пишет он, ссылаясь на пост в Facebook конструктора данного предприятия Романа Кузюбердина.
Так, сотрудник НКМЗ рассказывает в каких условиях приходится работать и какой техникой приходится пользоваться.
"Вы бы еще каменные топоры на производстве использовали - такой бы спрос увидели, что мама не горюй", - обращается Казанский к хозяевам предприятия.