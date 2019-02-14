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14.02.19 11:24

Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский. ФОТО

Владелец Новокраматорского машиностроительного завода и бывший нардеп от Партии регионов Георгий Скударь жалуется, что его продукция не востребована в ЕС, и Украине поэтому нужно в Таможенный союз. Однако причина такой невостребованности кроется в банальной жадности "крепкого хозяйственника".

Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Скударь, состояние которого оценивается примерно в 200 млн долларов, не смог за долгие годы даже нормальные компы себе на производство купить... Деньги на компьютеры зажал Скударь, а виноваты Сорос, американцы и Евросоюз", - пишет он, ссылаясь на пост в Facebook конструктора данного предприятия Романа Кузюбердина.

Так, сотрудник НКМЗ рассказывает в каких условиях приходится работать и какой техникой приходится пользоваться.

Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский 01

Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский 02
Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский 03

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"Вы бы еще каменные топоры на производстве использовали - такой бы спрос увидели, что мама не горюй", - обращается Казанский к хозяевам предприятия.

Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский 04

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