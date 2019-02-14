Полиция на Киевщине задержала банду из 12 человек, угонявшую автомобили премиум-класса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевщины.
Правоохранители задержали 12 участников преступной группировки. Во время обысков работники полиции обнаружили и изъяли наличные, специальные устройства для сканирования и автозапуска двигателя, устройства для подавления сигналов, различные номерные знаки, рации, мобильные телефоны, дубликаты ключей.
Организатор - 27-летний житель Броваров, который разработал и наладил схему угонов автомобилей и их реализацию. За каждым членом преступной группы закреплены свои криминальные обязанности.
Продолжается следствие.