Один из GPS-трекеров, обнаруженных на моем автомобиле, использовался сотрудниками одесской полиции, - активист Стерненко. ФОТО

Одесский общественный активист Сергей Стерненко сообщил об обнаружении слежки. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Активист обнаружил на своем автомобиле два GPS-трекера, которые могли отслеживать перемещения Стерненко. Он также утверждает, что одно из устройств использовалось сотрудниками одесской полиции.

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По словам Стерненко, в день обнаружения трекеров, через полчаса после этого, ему позвонил сотрудник Шевченковского отдела полиции и сам предложил открыть уголовное производство по данному факту и направить следственно-оперативную группу для их удаления.

"Я отказал. Потому что это даже не подследственность полиции. А еще через полчаса тот же полицейский снова мне позвонил и предложил услугу по осмотру авто на факт наличия других устройств. Кто хоть раз подавал в полицию заявление о преступлении, знает как там упираются и не хотят открывать уголовное производство. А здесь сами звонят. Еще услуги предлагают. Какое интересное совпадение", - подчеркнул Стерненко.

Активист напомнил, что эти трекеры были найдены уже после совершения третьего нападения на него.







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Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.