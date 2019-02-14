Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод. ФОТОрепортаж

Об этом прокурор сказал в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде Чернигова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.
Прокуроры выступили против самоотвода.
"Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся", - сказал прокурор.
Адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод.
При этом адвокат обвиняемых сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом. Он также подчеркнул, что у него есть допуск к гостайне.