Православные скауты: в Чернигове под видом лагеря при церкви УПЦ МП детям внушают идеи "русского мира" и любовь к "России-матушке". ФОТО

Об этом говорится в спецпроекте "Лиги", передает Цензор.НЕТ.

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Для членов движения "православных скаутов", организованного 54-летней прихожанкой УПЦ МП Еленой Дениско, устраивают полевые учения в окрестностях Чернигова. Там подростки и дети прихожан УПЦ МП отрабатывают тактику ведения ночного боя, ориентирования на местности и другие игры милитаристского толка.

По завершению "игры" дети собираются у костра и поют песни времен Российской империи и СССР. В частности, в репертуар входят песни советских разведчиков и куплеты со словами о "России-матушке".

"Мы раньше дружили с киевскими скаутами, но потом перестали общаться. Их тренировали литовские инструкторы и в итоге все они потом скакали на Майдане. Развалили страну", - цитирует Дениско издание.

Традиционно, члены движения "православных скаутов" используют мифы о братских славянских народах и загнивающей Европе.

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Официально - это "церковно-приходская школа" в храме Всех Святых Черниговских.





