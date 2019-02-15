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15.02.19 10:46

"Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо?" - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения. ФОТО

Коллаборационист и пособник российских оккупантов Александр Болотин внезапно возмутился тем, что его заставляют жить по законам зоны, в то время как "руководство ДНР" не испытывает никакого дискомфорта.

"Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо?" - пособник оккупантов Болотин жалуется на "власти ДНР" и призывает к акции неповиновения. ФОТО

Об этом Болотин написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера с ником Necro Mancer.

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Так, разочаровавшийся в бандитах "ДНР" дончанин в сердцах называет их "жирными рожами" и завидует их положению, служебному автомобилю и "жирной зарплате" в районе тысячи долларов США. Чтобы хоть как-то облегчить свои страдания, он призывает единомышленников "совершить поступок" и выйти на акцию протеста с требованием сдвинуть комендантский час на два часа.

Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо? - пособник оккупантов Болотин жалуется на власти ДНР и призывает к акции неповиновения 01

А вот так выглядит страница Болотина в базе данных сайта "Миротворец".

Я живу в Донецке 5 лет, как в тюрьме. За что мне это дерьмо? - пособник оккупантов Болотин жалуется на власти ДНР и призывает к акции неповиновения 02

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