Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера почти под занавес проведения специальных мероприятий сотрудники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили целую нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов", - написал он.

По словам Аброськина, было изъято профессиональное оборудование и более 100 кг различных прекурсоров, 1,5 кг фенилнитропропена.

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"Спасибо работникам Департамента противодействия наркопреступности, следователям Главного следственного управления, спецназовцам Национальной полиции Украины за отличную работу!" - добавил он.







Фото: Аброськин/Facebook