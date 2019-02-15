Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Вчера почти под занавес проведения специальных мероприятий сотрудники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили целую нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов", - написал он.
По словам Аброськина, было изъято профессиональное оборудование и более 100 кг различных прекурсоров, 1,5 кг фенилнитропропена.
"Спасибо работникам Департамента противодействия наркопреступности, следователям Главного следственного управления, спецназовцам Национальной полиции Украины за отличную работу!" - добавил он.