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15.02.19 12:38

Боец 130 разведбата Виктор Торкотюк представит Украину на Чемпионате мира по муай-тай в Таиланде. ФОТО

38-летний военнослужащий 130 отдельного разведывательного батальона ВСУ Виктор Торкотюк недавно одержал победу на первом этапе Чемпионата Украины по тайскому боксу, а летом будет представлять страну уже на Чемпионате мира в Таиланде.

Боец 130 разведбата Виктор Торкотюк представит Украину на Чемпионате мира по муай-тай в Таиланде. ФОТО

Об этом он рассказал в интервью изданию "Вежа", передает Цензор.НЕТ.

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Виктор Торкотюк, который является президентом Винницкой областной федерации тайского бокса, попал в сборную сам того не ожидая. Так случилось, что другой спортсмен решил уйти в обычный бокс, и в сборной появилось вакантное место, которое предложили Виктору.

"Меня заявили в сборную Украины, я провел два поединка. Один с одесситом, а другой с киевлянином и у обоих выиграл. Буду ли продолжать участвовать в Чемпионате Украины, пока не знаю, потому что еще нахожусь на контракте в зоне проведения ООС", - рассказывает Виктор.

Впрочем,  уже летом он планирует участвовать на Чемпионате мира по тайскому боксу среди взрослых, который пройдет в столице Таиланда Бангкоке, и уже сейчас планирует начать подготовку к соревнованиям прямо в зоне проведения ООС. "Я там живу в лесу, у меня есть свой спортзал", - говорит боец.

Виктор будет одним из одиннадцати украинских спортсменов, которые поедут в Бангкок, и выступит в весовой категории 91+ кг.

Боец 130 разведбата Виктор Торкотюк представит Украину на Чемпионате мира по муай-тай в Таиланде 01

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