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15.02.19 16:43

Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли. ФОТОрепортаж

Неизвестная женщина сообщила по телефону о минировании здания банка в центре Винницы. Полиция эвакуировала персонал и клиентов, улицу перекрыли, взрывчатку не обнаружили.

Звонок о минировании поступил в полицию в 14:03, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Винницкой области. Женщина сообщила, что в банке находится бомба, и сразу бросила трубку.

На место отправились полицейские и службы оперативного реагирования. Из здания эвакуировали 50 человек, подъезды к нему перекрыли.

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Специалисты взрыво-технического отдела полиции и кинолог со служебной собакой обследовали помещение, но не обнаружили взрывчатки.

Теперь следователи разыскивают звонившую. За ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность – до 6 лет заключения.

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Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 01
Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 02
Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 03
Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 04
Из банка после звонка о минировании эвакуировали 50 человек, взрывчатку так и не нашли 05

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