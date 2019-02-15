Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Свое "собрание" террористы назвали совещанием "Совета командиров Союза Добровольцев Донбасса". Встречу возглавлял боевик Александр Бородай – руководитель первой оккупационной администрации в Донецке.

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"Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на "большую войну". И наша задача – поддерживать мобилизационный ресурс. Лично я уверен, что все равно придется до конца решать вопрос военным путем", – заявил он.

Помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал оказать террористам помощь в решении социальных проблем.

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Сурков отвечает в администрации Путина за отношения с Украиной. Его называют неформальным куратором оккупантов, воюющих на Донбассе. Он не раз посещал мероприятия, организованные Бородаем.