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15.02.19 17:40

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая. ФОТОрепортаж

Пособники оккупантов провели встречу в пятизвездочном "Президент-отеле", расположенном рядом с Кремлем. Российские власти используют отель для проведения официальных международных мероприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Свое "собрание" террористы назвали совещанием "Совета командиров Союза Добровольцев Донбасса". Встречу возглавлял боевик Александр Бородай – руководитель первой оккупационной администрации в Донецке.

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 01

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"Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на "большую войну". И наша задача – поддерживать мобилизационный ресурс. Лично я уверен, что все равно придется до конца решать вопрос военным путем", – заявил он.

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 02

Помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал оказать террористам помощь в решении социальных проблем.

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 03

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 04

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Сурков отвечает в администрации Путина за отношения с Украиной. Его называют неформальным куратором оккупантов, воюющих на Донбассе. Он не раз посещал мероприятия, организованные Бородаем.

Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая 05

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