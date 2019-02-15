Двое чиновников задержаны при получении 700 тысяч взятки в Запорожье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области

В сообщении отмечается: "15 февраля следователи Следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, непосредственно после совершения преступления разоблачили должностных лиц двух предприятий Запорожской области, которые требовали и получили от руководителя другого предприятия неправомерную выгоду в сумме 700 тысяч грн.

Злоумышленников задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Установлено, что руководитель одного из предприятий региона приобрел на аукционе холодильное оборудование, на которое был наложен арест. После уплаты денег за приобретенное имущество, гражданин пытался получить его, однако получил отказ.

Двое должностных лиц предприятий сообщили, что вернут имущество только после уплаты им неправомерной выгоды в сумме 700 000 гривен, а в противном случае имущество будет уничтожено.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.4 ст.368-3 Уголовного кодекса Украины (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование".

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