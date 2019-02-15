Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Силами личного состава вся техника была введена в эксплуатацию и по нарядам распределена по воинским частям, выполняющим боевые задачи на Донбассе.

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"Это первая в этом году передача техники на передовую. Процесс замещения старых и "отслуживших" сроки эксплуатации образцов на новые, проходит достаточно активно. В 2018 году мы отправили в район ООС около 120 образцов медицинской техники, среди которых МТЛБ-С, реанимобили и санитарные автомобили "Богдан". Они оснащены современным медицинским оборудованием и полностью адаптированы для выполнения задач по назначению", - отметил командир воинской части подполковник медицинской службы Александр Маляр.

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