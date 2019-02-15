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15.02.19 23:14

Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

База формирования и хранения медицинской техники и имущества, что на Полтавщине, получила и подготовила для передачи на нужды ООС очередную партию образцов санитарной техники. Медицинские автомобили "Богдан" и гусеничные МТЛБ-С в полном объеме прошли в части приемку и регистрацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 01

Силами личного состава вся техника была введена в эксплуатацию и по нарядам распределена по воинским частям, выполняющим боевые задачи на Донбассе.

Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 02

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Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 03
Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 04

"Это первая в этом году передача техники на передовую. Процесс замещения старых и "отслуживших" сроки эксплуатации образцов на новые, проходит достаточно активно. В 2018 году мы отправили в район ООС около 120 образцов медицинской техники, среди которых МТЛБ-С, реанимобили и санитарные автомобили "Богдан". Они оснащены современным медицинским оборудованием и полностью адаптированы для выполнения задач по назначению", - отметил командир воинской части подполковник медицинской службы Александр Маляр.

Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 05

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Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны 06

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