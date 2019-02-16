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16.02.19 12:10

Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение. ФОТО

Член избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Игорь Грынив прокомментировал сходство во внешней рекламе действующего президента с рекламой Владимира Путина на президентских выборах в России. Речь идет о слогане "Кандидатов много - президент один!"

путин,порошенко

Об этом со ссылкой на zn.ua сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вас интересует, кто автор, кто креативщик? Он перед вами. Если вас интересует ответ, видел ли я когда-нибудь подобную рекламу кого-нибудь другого, например, Путина - не видел. Работал ли я на избирательную кампанию Путина? Нет, не работал", - заявил он на пресс-конференции.

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Грынив также отметил, что в первую очередь необходимо говорить о содержании рекламы, а не о том, использовалось ли это раньше "в России или Соединенных Штатах Америки". Он добавил, что не видит ничего страшного в "похожих сообщениях" избирательных компаний в двух странах.

"Это атака на штабы, когда не по содержанию дискутируют, а пытаются дезорганизовать работу", - сказал он.

Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение 01
Грынив о повторении предвыборного слогана Путина в кампании Порошенко: Важно содержание, а не былое применение 02

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