"Полиция! Руки!": на Львовщине ликвидирован международный канал поставки элитных наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на Нацполицию сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок местный житель наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. Оттуда он поставлял дорогие наркотики и психотропы, включая кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на территории Львовщины.

Злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов Львовщины и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах, добавили в полиции.

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"В ходе проведенных оперативных мероприятий у наркодилера изъято 330 г героина, 250 г кокаина и 100 г МДМА (экстази), предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Кроме наркотиков и психотропов у фигуранта также изъято 2 карабина, пистолет и патроны к ним", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а именно наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Указанные противоправные действия согласно законодательству наказываются лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.











