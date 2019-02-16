Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой. ФОТОрепортаж

О шествии в Facebook написал один из его организаторов, бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко", а ныне замглавы штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мы получаем информацию, свидетельствующую о попытке Порошенко купить себе второй срок. По всем уголкам страны идет масштабное "соцопрос" после которого, людям предлагают подписать "соглашение-личное обязательство", проголосовать за Порошенко и получить 1000 гривен", – утверждает Фирсов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция зафиксировала 37 анонимных телефонных звонков избирателям с признаками подкупа: обещали от 250 до 500 грн

Судя по фотографиям с акции, в шествии приняли участие более сотни сторонников Гриценко. Во главе колонны несли баннер, стилизованный под предвыборную рекламу Порошенко, с надписью "Подкуп, а не реальные дела!".

"Это первая наша акция, но далеко не последняя. Мы остановим тотальный подкуп! На очереди акции в регионах и мгновенная реакция на информацию о покупке голосов. Это мошенничество надо остановить, мы разорвем сетку Порошенко и не дадим скупить голоса избирателей!", – пообещал Фирсов.

Также на Цензор.НЕТ: Выплаты гражданам в горсовете Днепра были не подкупом, а адресной материальной помощью, - областная полиция

Ранее Фирсов объявил о создании "штабов сопротивления массовому подкупу" на базе волонтерских штабов движения "Чесних Більше".





