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16.02.19 16:20

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой. ФОТОрепортаж

Возле Администрации президента Украины прошла акция "Честный выбор – против подкупа". Шествие организовано движением кандидата в президенты Анатолия Гриценко "Честных больше".

О шествии в Facebook написал один из его организаторов, бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко", а ныне замглавы штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно мы получаем информацию, свидетельствующую о попытке Порошенко купить себе второй срок. По всем уголкам страны идет масштабное "соцопрос" после которого, людям предлагают подписать "соглашение-личное обязательство", проголосовать за Порошенко и получить 1000 гривен", – утверждает Фирсов.

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 01

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 02

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Судя по фотографиям с акции, в шествии приняли участие более сотни сторонников Гриценко. Во главе колонны несли баннер, стилизованный под предвыборную рекламу Порошенко, с надписью "Подкуп, а не реальные дела!".

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 03

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 04

"Это первая наша акция, но далеко не последняя. Мы остановим тотальный подкуп! На очереди акции в регионах и мгновенная реакция на информацию о покупке голосов. Это мошенничество надо остановить, мы разорвем сетку Порошенко и не дадим скупить голоса избирателей!", – пообещал Фирсов.

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 05

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Ранее Фирсов объявил о создании "штабов сопротивления массовому подкупу" на базе волонтерских штабов движения "Чесних Більше".

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 06

Гриценко провел акцию протеста против подготовки подкупа избирателей на Банковой 07

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