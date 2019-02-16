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16.02.19 17:26

В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета. ФОТО

Мэр Покровска подозревает, что причиной поджога могли стать происки политических оппонентов.

"Тoyota Camry" загорелась около часу ночи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома.

"Установлено, что автомобиль принадлежит 44-летнему местному жителю. По факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога)", – сообщили в полиции.

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Мэр Покровска Руслан Требушкин утверждает в Facebook, что сгоревшее авто – собственность секретаря горсовета Ирины Сущенко.

"Считаю, что этот случай – ответ оппонентов, которые вчера во время заседания сессии услышали о себе много правды, и как всегда, решили ответить привычными для себя бандитскими методами! 90-е годы возвращаются??!", – написал городской глава.

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В полиции дело расследуют по ст. ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 от 10 лет.

В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета 01
В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета 02
В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета 03
В Донецкой области сожгли автомобиль секретаря горсовета 04

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