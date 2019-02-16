Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось чествование украинских бойцов, которые в 2015 году приняли участие в наступательной операции под Широкино. Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

В акции приняли участие ветераны войны на Донбассе, в том числе полка "Азов". Мероприятие состоялось на Софийской площади, откуда в 2014 году, принеся присягу на верность Украине, первые добровольцы отправлялись в зону боевых действий.

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Перед присутствующими выступил участник планирования операции, ныне командир "Национальных дружин" Игорь Михайленко.

"Мы в 2014 году шли туда, где не знали, что нас ждет. Мы шли на смерть. Вы шли на смерть. Вы готовы были отдать самое ценное ради Украины – за ее волю, за ее славу. Каждый из вас, вернувшись сюда, знает, чего стоит капля украинской крови. Сколько это метров государственной земли", – сказал он.

Память бойцов, павших в боях за Широкино, почтили минутой молчания.

Также в программе мероприятий – фотовыставка "АЗОВ. История развития и настоящее", демонстрация видеофильмов о Широкинской операции, а также неформальное общение и фуршет.

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Широкинская операция началась 10 февраля 2015 года. Она стала одной из самых успешный наступательных операций за время боевых действий на Донбассе. Благодаря ей украинские силы смогли освободить пять населенных пунктов и отодвинуть линию фронта от Мариуполя, обезопасив город от обстрелов. За две недели до этого Мариуполь был обстрелян российско-террористическими войсками из "Градов". Тогда погиб 31 человек, 117 получили ранения.