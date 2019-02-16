Неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП в Кривом Роге, полиция начала уголовное производство. ФОТОрепортаж

Как сообщили в пресс-службе Криворожской епархии УПЦ МП, группа неизвестных бросила в центральные двери храма зажигательную смесь, из-за чего серьезно повреждены двери и надвратная икона Вознесения Господня, информирует Цензор.НЕТ.
"Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений", - говорится в сообщении.
В криворожском отделе полиции заявили, что по данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.