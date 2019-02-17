Трое полицейских, раненных при взрыве на схроне боеприпасов в Донецкой области, доставлены на лечение в Днепр, - НПУ. ФОТОрепортаж

"На выезде из села Нетайлово Ясиноватского района следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нежилом доме схрон боеприпасов. При обезвреживании опасных предметов сотрудниками ГСЧС произошел взрыв. Сапер погиб на месте. Полицейские с осколочными травмами по указанию главы Нацполиции направлены санавиацией в Днепр", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НПУ.

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Трагедия произошла 16 февраля около 18:00.

Вследствие чрезвычайного происшествия смертельные травмы получил 48-летний спасатель, житель города Новогродовка.

Среди раненых - работник полиции ГУНП в г. Киеве из состава сил Операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год.

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Полиция Донецкой области устанавливает обстоятельства происшествия.







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Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил о гибели сапера-спасателя и ранении двух полицейских вблизи поселка Пески Донецкой области.