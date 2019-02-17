Неизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг. ФОТО

На соборе британского города Солсбери, в котором сотрудниками ГРУ Мишкиным и Чепигой предположительно были отравлены экс-полковник ГПУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, неизвестные ночью вывесили российский флаг. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на New York Times.

Флаг обнаружили утром, когда рассвело. Сотрудники собора, спешно убравшие его с фасада, предполагают, что хулиганы вывесили флаг, взобравшись по строительным лесам.

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Выходка возмутила жителей города. Через 2 недели исполнится ровно год со дня отравлений Скрипалей. Солсберийцы размещают в соцсетях фото собора с флагом РФ и пишут о том, какому хаму могла прийти в голову такая "шутка".

Власти Солсбери пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.