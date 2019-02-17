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17.02.19 16:05

"Спасибо, что выжили!" - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева украинские военные шествием почтили погибших в боях за Дебальцевский плацдарм в феврале 2015 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Участники марша с флагами Украины и плакатами прошли от Киевской городской администрации к Софийской площади. Это традиционное ежегодное мероприятие в честь погибших защитников Дебальцево. 

"18 февраля 2015 года - день, когда украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. Военные эксперты считают, что именно она изменила ход российско-украинской войны: враг понес большие потери и был вынужден отказаться от посягательств на остальные территории", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево погибли более сотни украинских военных. Сейчас Дебальцево находится под контролем боевиков "ДНР".

Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 01
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 02
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 03
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 04
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 05Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 06

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Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 07Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 08Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 09
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 10
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 11

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Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 12
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 13
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 14
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 15
Спасибо, что выжили! - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве 16

Фото, видео - Олег Богачук

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