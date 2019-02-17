"Спасибо, что выжили!" - марш в память о защитниках Дебальцевского плацдарма состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники марша с флагами Украины и плакатами прошли от Киевской городской администрации к Софийской площади. Это традиционное ежегодное мероприятие в честь погибших защитников Дебальцево.
"18 февраля 2015 года - день, когда украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. Военные эксперты считают, что именно она изменила ход российско-украинской войны: враг понес большие потери и был вынужден отказаться от посягательств на остальные территории", - говорится на странице мероприятия в Facebook.
С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево погибли более сотни украинских военных. Сейчас Дебальцево находится под контролем боевиков "ДНР".
Фото, видео - Олег Богачук