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17.02.19 16:48

"Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!", - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед задержанием тот успел взять в заложники путану и ранить в живот таксиста. Мужчина кричал, что не против сесть на 15–20 лет, но перед этим перестреляет всех, кто приблизится к его балкону.

Конфликт между двумя жителями Днепра возник накануне поздно вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Вследствие спора один из мужчин был ранен в живот. Его доставили в больницу. Для задержания стрелка на место происшествия направились патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. После переговоров полицейские задержали двух злоумышленников. Установлено, что в пострадавшего стрелял 37-летний мужчина", – сказано в сообщении.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 01

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 02

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Издание "Информатор" уточняет, что ранение получил таксист.

Когда на место прибыли патрульные, мужчина матерился и утверждал, что ему "не жаль отсидеть 15 – 20 лет, но всех перестрелять" . Кроме этого, мужчина громко выкрикивал, что вызвал к себе на дом девушку легкого поведения и выпускать ее не собирается.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 03

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 04

Спустя приблизительно полчаса девушка сама вышла из дома, где ее встретили патрульные. Она не стала ничего комментировать, и правоохранители доставили ее в райотдел для выяснения обстоятельств.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 05

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 06

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Тем временем мужчина, находившийся на втором этаже, продолжал периодически выражаться через окно и требовал, чтобы полицейские не стояли у его окон. Потом он попытался выйти из дома. В подъезде его задержали двое патрульных.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 07

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 08

В квартире следователи изъяли пистолет и охотничье ружье, добавляют в полиции.

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 09

Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 10


Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!, - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона 11

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

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