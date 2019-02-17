"Это будет прекрасное судебное разбирательство! Мы вызвали про-сти-ту-ток! Скандал на всю Украину!", - в Днепре задержали мужчину, открывшего стрельбу с балкона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Конфликт между двумя жителями Днепра возник накануне поздно вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Вследствие спора один из мужчин был ранен в живот. Его доставили в больницу. Для задержания стрелка на место происшествия направились патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. После переговоров полицейские задержали двух злоумышленников. Установлено, что в пострадавшего стрелял 37-летний мужчина", – сказано в сообщении.

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Издание "Информатор" уточняет, что ранение получил таксист.

Когда на место прибыли патрульные, мужчина матерился и утверждал, что ему "не жаль отсидеть 15 – 20 лет, но всех перестрелять" . Кроме этого, мужчина громко выкрикивал, что вызвал к себе на дом девушку легкого поведения и выпускать ее не собирается.

Спустя приблизительно полчаса девушка сама вышла из дома, где ее встретили патрульные. Она не стала ничего комментировать, и правоохранители доставили ее в райотдел для выяснения обстоятельств.

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Тем временем мужчина, находившийся на втором этаже, продолжал периодически выражаться через окно и требовал, чтобы полицейские не стояли у его окон. Потом он попытался выйти из дома. В подъезде его задержали двое патрульных.

В квартире следователи изъяли пистолет и охотничье ружье, добавляют в полиции.





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