Заблудившуюся накануне туристку нашли на Закарпатье, - спасатели. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Об исчезновении туристки стало известно от жителя Киева. Он накануне в 21:50 обратился в Службу спасения, сообщив, что его подруга, которая сейчас отдыхает на одной из турбаз в с. Пилипец долгое время не выходит на связь.

Он сообщил, что пропавшая – жительница Днепра 1984 года рождения. В горах женщина отдыхала в одиночку.

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В поисках участвовали 37 человека и 7 единиц техники. Помимо сотрудников ГСЧС, туристку искали полицейские, лесники и местные жители.

Благодаря хорошей погоде в воздух удалось поднять вертолет МИ-8 – он осуществлял облет территории.

"В 13:40 туристка была обнаружена в урочище Куртацкое удовлетворительном состоянии", – сказано в сообщении ГСЧС.

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