Недопуск наблюдателей от России из БДИПЧ не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа, - Лайчак. ФОТОрепортаж

В продолжение своего визита в Украину в начале этого года министр Лайчак предложил ряд конкретных мер по смягчению гуманитарных последствий кризиса в Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ. "Эти небольшие, но очень конкретные предложения будут иметь реальное значение для людей на местах", - подчеркнул он.

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Лайчак еще раз подтвердил свое глубокое сожаление по поводу решения украинских властей, которое фактически отказывает в аккредитации международным наблюдателям Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) с паспортами Российской Федерации.

"Все наши главы государств обязались приглашать наблюдателей из других государств-участников, которые хотят наблюдать за нашими выборами, в том числе через БДИПЧ, - сказал глава ОБСЕ. - Я по-прежнему убежден, что непринятие аккредитации для всех наблюдателей БДИПЧ не соответствует обязательствам ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа".

"Поскольку содействие урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее является ключевым приоритетом для нашего председательства, мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие Украины с ОБСЕ", - отметил Лайчак.

Действующий председатель ОБСЕ намерен обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее, а также другие вопросы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце этой недели в Москве.

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Украинская сторона не обнародовала комментарий по итогам этой встречи, но на facebook-странице Представительства Украины при ЕС уточнили, что с нее начался визит Климкина в Брюссель. 18 февраля пройдет неформальная министерская встреча в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина" и другие.





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Фото: facebook.com/UkraineEUMission

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9524, который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.