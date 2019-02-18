Если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вашими детьми, - отец Гандзюк призвал к полноценному расследованию ее убийства. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал отец Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк, передает Цензор.НЕТ.

"Был у Кати. Поговорили. Немного успокоился. Все таки решил написать. За окном прекрасный летний вечер. Готовлюсь, сегодня сложная операция. Позвонили около половины десятого, коллеги из ожогового: "Очень тяжелые ожоги, более тридцати процентов тела, глубокие, похоже кислотой. Приезжайте немедленно". Ты лежала такая беззащитная и такая родная, как младенец спеленатый повязками. Едва открыла глаза, виновато улыбнулась: "Попали мы с тобой в беду, папа", - поделился он воспоминаниями.

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"Вот два фото. На первом - Катя красивая, умная, счастливая и полна мечтаний за несколько недель до нападения. На другом - через несколько часов после. Она умирала более трех месяцев. Умирала тяжело, боролась за жизнь до последнего дня. Кати нет. Я снова обращаюсь к тем, кто убивал и к тем, кто покрывает убийц. Вы живы, радуетесь солнечному дню, занимаетесь любовью, беспокоитесь за своих детей, дрожите за свою шкуру или партийные рейтинги, пиариться, врете, фальсифицирует, рветесь к власти, судите, защищаете, а иногда просто откровенно смеетесь над памятью Кати. Посмотрите на эти фото. Остановитесь! Опомнитесь! Покайтесь! Неужели вы не люди, а нелюди? И еще к вам, тысячи рядовых граждан, которые трусливо или безразлично молчат. Если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вами, вашими детьми, родителями, любимыми. Посмотрите на эти фото. Не боитесь? Ладно, тогда молчите дальше ... и голосуйте за лживые обещания. Вечер. Заканчивается воскресенье. Таки попали мы с тобой в беду, Катя, в страшную беду... Извини за фото, Катя, ты у меня такая красавица", - резюмировал Виктор Гандзюк.





Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.