После нападения вандала в киевском метро закрывают выставку о Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, данное сообщение появилось на странице Национального музея Тараса Шевченко.

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"В эти выходные большинство постеров выставки были уничтожены молодым человеком, вооруженным ножом. За 10 дней экспонирования выставки организаторы получили сотни положительных отзывов от посетителей. Радость от познания, неожиданные параллели, смех, хорошее настроение и желание прочитать/перечитать Шевченко - основной месседж этих сообщений. Конечно, не обошлось без негативных комментариев, мы ожидали такой реакции, но надеялись на цивилизованный диалог", - говорится в сообщении.



В музее заявили, что осуждают "проявления агрессии" относительно художественного выявления и выступают за культурный диалог.



"Акты подобного вандализма и агрессии не только нарушают законы Украины, но и отрицают саму попытку создания мультикультурного пространства, толкают нас к тоталитарному обществу, когда отдельная группа людей решает, какое искусство имеет право на существование, а какое является "дегенеративным" или "неправильным", - заявили в музее Тараса Шевченко, который и экспонировал совместно с иллюстратором Александром Греховым выставку.

Видео порчи постеров обнародовали на странице "Киев оперативный" в Фейсбуке. Оказалось, что постеры повредил националиста Юрий Хорт.

"Украинофобии заворачивают в псевдоискусство. Так было с печально известной Галереей ДУКАТ, где выставляли картину "Бык украинец" этим летом. Теперь у нас замахнулись на Кобзаря", - написал он в Фейсбуке, назвав выставку "надругательством над Шевченко".



Впоследствии он назвал уничтожение картин "художественной акцией с его стороны".



"На самом деле если Грехов видит Шевченко деформированным, то я просто вижу такие рисунки порезанными. С моей стороны это художественная акция, непонятная ограниченным умам. Ограниченные умы как раз накатали на меня заявление, потому открыто уголовное производство", - написал Хорт.

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Выставка "Квантовый скачок Шевченко. Метро" открылась на станции метро "Тараса Шевченко" 10 февраля и должна была работать до 10 марта. На постерах Тарас Шевченко был представлен в ряде образов - в частности, певца Элвиса Пресли, главного героя "Пиратов Карибского моря" Джека Воробья, "Человека-паука", Фантомаса, мексиканской художницы Фриды Кало.







Авторы выставки призывали расширить границы понимания творчества и личности Шевченко, проводя аналогии между ним и образами других известных личностей и героев.



