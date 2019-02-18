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18.02.19 17:53

"Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко. ФОТОрепортаж

В центре города Мариуполь Донецкой области мужчина с ножом напал на агитационную палатку кандидата в президенты Петра Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщил член местной ячейки "Блока Петра Порошенко" Валерий Аверьянов.

По его словам, инцидент произошел вчера около полудня в районе магазина "100 мелочей", нападавший был один.

На тот момент у палатки находились двое женщин-агитаторов, мужчина внезапно подбежал к ним и стал выкрикивать пророссийские лозунги. Затем со словами "Здесь все равно будет ДНР", достал нож и порезал палатку, после чего убежал.

Сами агитаторы не пострадали и вызвали полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, на данный момент устанавливают личность нападавшего.

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Здесь все равно будет ДНР, - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко 01
Здесь все равно будет ДНР, - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко 02
Здесь все равно будет ДНР, - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко 03

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