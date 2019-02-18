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18.02.19 21:12

Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП произошло на окраине Киева, на Борщаговке. Водитель потерял сознание и вместо того, чтобы повернуть на перекрестке, въехал прямо в магазин.

Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Facebook-сообщество "ДТП.Kiev.ua".

Авария произошла около 18:00. Автобус номер 90 был полон пассажиров. На перекрестке машина должна была повернуть, но вместо этого автобус продолжил движение прямо и врезался в магазин с зоотоварами.

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Пострадавших нет. Пользователи пишут в комментариях, что это просто чудо – ведь в том же месте находится пешеходный переход.

На место происшествие вызвали "скорую", медики привели водителя в чувство и оказали ему помощь.

Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 01
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 02
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 03
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 04
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 05
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 06

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