Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Facebook-сообщество "ДТП.Kiev.ua".

Авария произошла около 18:00. Автобус номер 90 был полон пассажиров. На перекрестке машина должна была повернуть, но вместо этого автобус продолжил движение прямо и врезался в магазин с зоотоварами.

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Пострадавших нет. Пользователи пишут в комментариях, что это просто чудо – ведь в том же месте находится пешеходный переход.

На место происшествие вызвали "скорую", медики привели водителя в чувство и оказали ему помощь.











