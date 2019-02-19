Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли четыре человека, еще двое - в реанимации, - полиция. ФОТО

Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавской области. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

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По предварительной информации, в микроавтобусе находились шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, еще один - в больнице. Еще два человека, среди которых и водитель - находятся в реанимации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

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