Мемориал Героев Небесной Сотни может быть возведен ко Дню Независимости, - Нищук. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 20 февраля сказал министр культуры Евгений Нищук.

Напомним, в 2018 году в результате проведения международного конкурса были выбраны победители на проекты Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства. Для строительства мемориала и музея в постоянное пользование отдано 4 земельных участка.

Мемориал будет создан в начале улицы Институтской, он постепенно перейдет в музей.

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Нищук сообщил, что на сегодняшний день активно идет строительство Мемориала Героев Небесной Сотни.

В Музее Майдана создан отдел строительства, проведены все торги и подписан договор с генподрядчиком на выполнение строительных работ.

"Самая большая потеря – это люди, отдавшие свои жизни. И это возлагает на живых огромные обязательства", – добавил Владимир Гройсман.

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О том, каким будет комплекс памяти Героев Небесной Сотни, можно прочитать здесь.