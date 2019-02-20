Кабмин выделил 25 млн грн на жилье для участников Революции Достоинства и их семей. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представлявший пакет постановлений министр социальной политики Андрей Рева отметил, что это стало возможным благодаря приравниванию статуса участника Революции Достоинства к статусу участника боевых действий.

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"В прошлом году правительством была завершена выплата компенсаций участникам Революции Достоинства. При чем, сделано это было досрочно– по просьбе самих участников революции и учитывая возможности, которые на тот момент имел украинский бюджет", - отметил он.

Этот пакет включает постановление о предоставлении социальной и психологической реабилитации, предоставления услуг по социальной и профессиональной адаптации, предоставление санаторно-курортного лечения.

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Также предоставления жилья нуждающимся семьям участникам Революции Достоинства и тем, кто получил инвалидность вследствие событий на Майдане. На эту программу выделены 25 млн грн.