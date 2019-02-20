Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.02.19 12:42

Кабмин выделил 25 млн грн на жилье для участников Революции Достоинства и их семей. ФОТО

Кабинет министров включил участников Революции Достоинства и их семей в уже утвержденные Верховной Радой социальные программы помощи участникам боевых действий, одобрив третий пакет решений о социальной защите и помощи пострадавшим участникам Революции Достоинства и их семьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представлявший пакет постановлений министр социальной политики Андрей Рева отметил, что это стало возможным благодаря приравниванию статуса участника Революции Достоинства к статусу участника боевых действий.

Кабмин выделил 25 млн грн на жилье для участников Революции Достоинства и их семей 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мемориал Героев Небесной Сотни может быть возведен ко Дню Независимости, - Нищук

"В прошлом году правительством была завершена выплата компенсаций участникам Революции Достоинства. При чем, сделано это было досрочно– по просьбе самих участников революции и учитывая возможности, которые на тот момент имел украинский бюджет", - отметил он.

Этот пакет включает постановление о предоставлении социальной и психологической реабилитации, предоставления услуг по социальной и профессиональной адаптации, предоставление санаторно-курортного лечения. 

Кабмин выделил 25 млн грн на жилье для участников Революции Достоинства и их семей 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено, - Луценко. ФОТО

Также предоставления жилья нуждающимся семьям участникам Революции Достоинства и тем, кто получил инвалидность вследствие событий на Майдане. На эту программу выделены 25 млн грн.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100