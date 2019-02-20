Мемориалы Героям Небесной Сотни, жертвам Бабьего Яра и Голодомора - объединительные факторы, формирующие украинское общество, - Нищук. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 20 февраля сказал министр культуры Евгений Нищук.

"Одна из задач, которые ставит перед собой государство, – это восстановление и увековечивание национальной исторической памяти, которое нуждается в комплексном осмыслении и привлечении специалистов на всех уровнях. И современный музей является формой донесения правды, в которой мы так нуждаемся. Поэтому сегодня правительство сосредотачивает внимание на больших музейных институциях, которые показывают самые трагические страницы нашей истории – Голодомора-геноцида 1932-33 годов, Бабьего Яра – увековечивание многих трагедий в одном месте, героических событий Революции Достоинства и подвига Небесной Сотни. Все это является объединительным фактором, формирующим украинское общество", - сказал он.

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Он заявил, что после длительного перерыва продолжается строительство второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора". Первая очередь Мемориала была построена в 2009 году и включает аллею и зал памяти. Строительство второй очереди – собственно музея - было остановлено во времена президентства Виктора Януковича. В 2016 году под кураторством премьер-министра Владимира Гройсмана Украина вернулась к реализации этого проекта.

"Мы получим единственный в мире музей Голодомора, площадь основной экспозиции которого составит 4 тысячи кв. м.", - сказал он.

Для строительства музея было принято оригинальное архитектурное решение – слияние здания музея с ландшафтом печерских склонов.

Министр уточнил, что помимо основной экспозиции комплекс памяти жертв Голодомора будет включать библиотеку, кинозал. Там же будет располагаться уже действующий Институт исследования Голодомора.

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"Строительство этого музея – это дело чести каждого из нас перед погибшими и пережившими голод 1932-33 годом. Мы выполним свой человеческий долг перед ними", - отметил Нищук.

Второй важный проект - комплексная мемориализации Бабьего Яра, где нацистские оккупационные войска проводили массовые расстрелы. По заказу Минкуьтуры и Нацинального заповедника "Бабий Яр" учеными разных институций разработана концепция комплексной мемориализации Бабьего Яра. Она выставлена на публичное обсуждение на сайте Института истории Украины.

Тем временем, по словам министра, уже начерчен план комплексного увековечивания памяти этого места.

"На протяжении трех последних лет на территории Бабьего Яра проведены масштабные восстановительные работы. Перенесен памятный знак расстрелянным детям. Установлена декоративная композиция "кибитка" памяти расстрелянных ромов. Проведены ремонтные работы памятного знака "Менора". Появились Аллея скорби и Аллея праведников. Кроме того, завершено обустройство парковой зоны, в том числе, системы освещения, полива газонов и видеонаблюдения", - сказал глава Минкульта.

Также он поблагодарил премьер-министра Владимира Гройсмана за содействие по возвращению из частных рук здания бывшей конторы еврейского кладбища. В этом сооружении разместится музей Бабьего Яра. Длятся реставрационные и демонтажные работы здания. Также сооружены въездные ворота к кладбищу и музею.

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"Все это страницы, которые идут в историю на десятки годов. И с высоты времени мы видим, что черное является черным, а белое – белым", - подытожил Нищук.

Третий большой проект – Мемориал Героев Небесной Сотни и Музей Революции Достоинства.

Как сообщалось, уже определен генподрядчик строительства. Нищук выразил надежду, что Мемориал будет окончен ко Дню Независимости.