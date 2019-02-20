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20.02.19 14:22

"Это очень улучшает настроение перед поездкой": на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску. ФОТО

После реконструкции главного входа в Центральный вокзал Минска исчезло его название на русском языке. Названия на белорусском и английском сохранились.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец и главный редактор местного издания By24org Владимир Чуденцов, передает Цензор.НЕТ.

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"Пасля рэканструкцыі галоўнага ўваходу чыгуначнага вакзала ў Менску расейскай мовы на ім больш няма. І гэта вельмі ўздымае настрой перад дарогай", - написал он.

Это очень улучшает настроение перед поездкой: на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску 03

Вывеска на русском языке "красовалась" здесь с самого момента сдачи нового вокзального комплекса в эксплуатацию 30 декабря 2000 года. Тогда над центральным входом в здание смонтировали надпись "Железнодорожный вокзал", выполненную из нержавеющей стали. Ее срезали.

Это очень улучшает настроение перед поездкой: на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску 02
Это очень улучшает настроение перед поездкой: на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску 03
Это очень улучшает настроение перед поездкой: на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску 04

Теперь над дверью красуется новенькая вывеска на двух языках - белорусском и английском. Соответственно, там написано "Чыгуначны вакзал" и "Central railway station". Русскоязычный вариант полностью отсутствует.

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