В Киевский военный лицей им. Богуна больше не принимают детей "мажоров" и тех, с кем не могут справиться родители, - начальник лицея Гордийчук. ФОТО

Об этом изданию "Тексты" рассказал начальник Киевского военного лицея им. Богуна, герой Украины Игорь Гордийчук (позывной – Сумрак), информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гордийчука, возглавив лицей, он придумал 2 новых инициативы – "Стоп, коррупция" и "Стоп, мажор". Теперь лазеек при поступлении нет. А дети влиятельных родителей могут попасть в лицей, только если хотят этого сами, а не отбывают придуманное взрослыми наказание.

"Мы не тоталитарное государство, силой не принуждаем – только по мотивации. Зачем мне вояка, который сам в бой не хочет?", – говорит Гордийчук.

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Для поступления в лицей нужно не только пройти медосмотр, сдать тест на физподготовку и экзамены (украинский язык и литература, математика, английский). Но и пройти профессионально-психологический отбор.

Молодому человеку предлагают тесты и несколько анкет. Завершает процедуру собеседование в отсутствие родителей.

Один год обучения лицеиста обходится бюджету Минобороны примерно в 280 000 гривен. Каждый парень, который учится все четыре года, – это государственная инвестиция более чем в миллион.

"Это не для того, чтобы за минуту перед боем он сказал: "Не могу", – подводит итог Гордийчук.

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