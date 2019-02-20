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20.02.19 16:15

Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после "профилактической беседы" извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский. ФОТО

Конструктор Новокраматорского машиностроительного завода Роман Кузюбердин, заявивший ранее об использовании допотопных видеокарт и мониторов на своем предприятии, забрал назад всю свою критику и извинился за сказанное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Денис Казанский, предположив, что Козюбердин поменял свою позицию после "профилактической беседы" с руководством.

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Напомним, несколько дней назад сотрудник Новокраматорского машиностроительного завода Роман Козюбердин пожаловался на условия работы на предприятии, рассказав о плачевном состоянии компьютерной техники и низкой температуре в рабочих помещениях.

"С Романом Кузюбердиным провели "профилактическую беседу", после чего на его странице появился совсем другой пост с опровержением информации о старых компьютерах. Мол, в первый раз я все наврал, а на самом деле у нас на НКМЗ современная компьютерная техника, прошу прощения и т.д. Сразу видно, что регионалы ничего не слышали про эффект Стрейзанд. Вместо того, чтобы максимально тихо и достойно исправить ситуацию, они стали кошмарить "разговорчивого" сотрудника, не понимая, что это только ухудшит ситуацию. Если раньше мы знали, что владельцы НКМЗ - жлобы, то теперь мы понимаем, что они ещё и трусливые, злобные и мстительные жлобы", - написал Казанский.

Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после профилактической беседы извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский 01
Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после профилактической беседы извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский 02

При этом, в комментариях читатели поста Казанского обращают внимание на присутствие старых ламповых мониторов на новом снимке Кузюбердина. "Обратите внимание на задний план и моник сбоку. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу", - пишет Ирина Настыч.

Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после профилактической беседы извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский 03

Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после профилактической беседы извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский 04

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