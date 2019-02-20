За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.
В сообщении отмечается: "Работники Луганского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили рапорт заместителя начальника Белокуракинского отдела полиции, который сообщил о коррупционном предложении. Житель района предложил полицейскому около полутора тысяч гривен за возможность избежать административной ответственности.
По разоблаченныму факту следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, начали уголовное производство. Мужчина был задержан в служебном кабинете капитана полиции сразу после попытки передать ему деньги. Взяткодателю уже объявлено подозрение по ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Работники Кировоградского УДВБ НПУ задержали двух человек за совершение аналогичных преступлений. 46-летний бывший сотрудник милиции, после увольнения со службы в органах, решил заняться предпринимательской деятельностью в фармацевтической отрасли. Но для этого предложил начальнику Александрийского отдела полиции "вознаграждение" за решение вопроса о продаже в сети аптек лекарственных препаратов с содержанием наркотических веществ без соответствующего разрешения.
Подполковник полиции сообщил о происшествии во внутреннюю безопасность НПУ и руководству полиции области. По материалам УДВБ НПУ военной прокуратурой Южного региона Украины были внесены соответствующие сведения в ЕРДР. После передачи неправомерной выгоды - в размере четырех тысяч гривен - фигуранта задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
30-летнего жителя города Долинская Кировоградской области оперативники внутренней безопасности НПУ и следственные ГУНП также уличили в предоставлении неправомерной выгоды. 7000 гривен мужчина принес начальнику уголовного блока городского подразделения полиции, чтобы договориться о непривлечение его младшего, уже судимого брата к ответственности за нанесение телесных повреждений. Теперь лишения свободы грозит и ему.
Все задержанные взяткодатели ждут меру пресечения и окончательное решение суда.