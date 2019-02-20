Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.02.19 16:38

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области совместно с работниками УСБУ в Ивано-Франковской области ликвидировали незаконное производство горючего, в процессе которого использовали похищенную из нефтепровода сырую нефть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 01
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 02

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.191, ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 УК Украины была установлена группа лиц, которые в Богородчанском р-не Ивано-Франковской области по предварительному сговору совершили врезку в основные трубопроводные системы и нефтесборники, по которым углеводородное сырье (сырая нефть) транспортируется от нефтяных месторождений.

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 03
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 04

Смотрите: Схема незаконно производства и реализации ГСМ ликвидирована на Полтавщине. Изъято фальсифицированного топлива на 3,4 млн грн. ФОТО

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 05
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 06

В результате таких действий фигуранты похищали из нефтепровода сырую нефть, которую в дальнейшем использовали как сырье для незаконного производства горюче-смазочных материалов, путем смешивания похищенной нефти с химическими добавками и присадками с помощью оборудования для массового производства ГСМ.

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 07
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 08

Также смотрите: На Ивано-Франковщине налоговики остановили незаконный сбыт горючего, изъято топлива на 700 тыс. грн. ФОТО

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 09
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 10
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 11

В ходе проведения следственных действий на территории Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской и Черкасской областей по данному уголовному производству обнаружено и изъято около 250 тонн похищенной нефти, газоконденсата и незаконно изготовленных нефтепродуктов, технику и оборудование, которое использовалось злоумышленниками для кражи, незаконного производства и сбыта незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов.

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 12

Смотрите также: Партия топлива стоимостью почти 2,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киевской области. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 13
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 14
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 15
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 16
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 17

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два подпольных цеха по производству горючего ликвидированы на Харьковщине, изъято ГСМ на 17,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Кроме того, организатора и двух соучастников совершения этих преступлений задержали, им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов.

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 18
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 19
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 20
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 21
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 22

Продолжаются неотложные следственные действия.

Смотрите: Налоговики ликвидировали на Херсонщине сеть нелегальных АЗС и АГЗС, торговавших топливом неизвестного происхождения. ФОТО

Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 23
Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти 24

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100