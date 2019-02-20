Налоговики ликвидировали на Прикарпатье незаконное производство горючего из украденной из нефтепровода нефти. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.





В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.191, ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 УК Украины была установлена группа лиц, которые в Богородчанском р-не Ивано-Франковской области по предварительному сговору совершили врезку в основные трубопроводные системы и нефтесборники, по которым углеводородное сырье (сырая нефть) транспортируется от нефтяных месторождений.





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В результате таких действий фигуранты похищали из нефтепровода сырую нефть, которую в дальнейшем использовали как сырье для незаконного производства горюче-смазочных материалов, путем смешивания похищенной нефти с химическими добавками и присадками с помощью оборудования для массового производства ГСМ.





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В ходе проведения следственных действий на территории Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской и Черкасской областей по данному уголовному производству обнаружено и изъято около 250 тонн похищенной нефти, газоконденсата и незаконно изготовленных нефтепродуктов, технику и оборудование, которое использовалось злоумышленниками для кражи, незаконного производства и сбыта незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов.

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Кроме того, организатора и двух соучастников совершения этих преступлений задержали, им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов.











Продолжаются неотложные следственные действия.

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