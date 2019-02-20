В Киевский военный госпиталь из Харькова самолетом эвакуированы 9 раненых бойцов, пятеро в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Среди эвакуированных девяти военнослужащих, пятеро воинов с тяжелыми ранениями в результате минно-взрывных травм и огнестрельных ранений.

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"С прибытием военных в НВМКЦ "ГВКГ" было проведено быстрое распределения раненых по лечебным клиникам и отделениям, с учетом полученных ранений и травм. Все пострадавшие осмотрены консилиумом врачей. Кроме этого, им проведено необходимое обследование, назначено этапное лечение, в том числе хирургическое", - говорится в сообщении.





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С целью психологической реабилитации для работы с ранеными привлечены психологи и военный капеллан.