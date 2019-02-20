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20.02.19 21:46

Погибшего на Донбассе воина Сергея Данилейченко проводили в последний путь в Черкасской области. ФОТО

20 февраля, в селе Вербовец Катеринопольского района Черкасской области состоялась церемония прощания с украинским воином Сергеем Павловичем Данилейченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Катеринопольской районной государственной администрации.

Сергей Павлович Данилейченко, 1990 года рождения, старшим солдатом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 16 февраля вечером от пулевого ранения в бою вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Сергей Данилейченко родился 25.12.1990 года в Вербовце. Учился в Тальянковском государственном аграрном техникуме, отслужил в армии, на войну ушел добровольцем, затем перешел на контракт.

У него остались две сестры и брат, который тоже принимал участие в АТО.

Погибшего на Донбассе воина Сергея Данилейченко проводили в последний путь в Черкасской области 01

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