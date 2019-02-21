Правоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем. ФОТОрепортаж

Несколько месяцев после задержания 37-летнего жителя Луганской области во время сбыта им снайперской винтовки СВД и гранат, сотрудники уголовного розыска работали над тем, чтобы найти тайник, который, по оперативной информации, подозреваемый тщательно законспирировал где-то на территории Старобельского района, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.
"Проанализировав полученную во время проведения следственно-оперативных действий информацию, проведя комплекс специальных мероприятий, правоохранители наконец вычислили возможное место смертельно опасной тайника. Возле стадиона в строительных плитах и была найден тайник с оружием и боеприпасами", - отмечается в сообщении.
Оттуда изъяты: тротиловая шашка, граната для подствольного гранатомета ВОГ, корпусы гранат РГД-5 и Ф-1, запалы к гранатам УЗРГМ и 67 патронов калибра 5,45 мм.
Изъятое направлено на исследование. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Досудебное следствие продолжается.