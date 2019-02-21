Житель Полтавщины изготавливал с целью сбыта фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья: изъято товаров на 2,5 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из городов области местный житель осуществляет незаконное изготовление фальсифицированного алкоголя в собственном домовладении с помощью оборудования, обеспечивающего массовое производство. В качестве сырья фигурант использовал недоброкачественное сырье неизвестного происхождения (спирт, красители, ароматизаторы и т.д.), приобретенное в т.ч. через сеть Интернет.

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Готовая продукция разливалась в пластиковую тару и продавалась жителям Полтавской и Кировоградской областей.

По результатам 7 обысков, проведенных в местах незаконного изготовления, хранения и сбыта фальсификата, из незаконного оборота изъяты 8,2 тыс. литров спирта, разлитого в пластиковые бочки, 484,5 литров фальсифицированного алкоголя, разлитого в пластиковые емкости, почти 10,5 кг вещества растительного происхождения зеленого цвета (похожа по признакам на наркотическое вещество) в полиэтиленовых пакетах и картонных коробках, 634 тыс. гривен, 100 евро и 131 доллар США, пластиковую тару и оружие.

Общая стоимость изъятых и переданных на ответственное хранение подакцизных товаров составляет почти 2,5 млн грн.



















Продолжается следствие.