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21.02.19 11:00

Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированных табачных изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из населенных пунктов Киевской области функционирует подпольный цех, в котором изготавливают и хранят с целью дальнейшего сбыта фальсифицированных сигареты.

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Незаконное производство размещалось в ангарном помещении, которое арендовал житель столицы.

По результатам проведенных мероприятий подпольный цех ликвидирован. Из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 143,5 тыс. пачек фальсифицированных сигарет в ассортименте стоимостью 4,3 млн грн, а также 42 кг табачного сырья, 2 упаковочные станки, картонные коробки и упаковки с названиями различных торговых марок, упаковочные ленты и упаковочный клей.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 6,4 млн грн грн.

Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 01
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 02
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 03
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 04
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 05
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 06
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 07
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 08
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 09
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 10
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 11
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 12
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 13

Продолжается следствие.

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