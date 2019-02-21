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21.02.19 13:10

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом. ФОТО

Экс-сотрудник внутренних войск, полковник Василий Пилипенко, который в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом, замечен на сделанных в период Революции достоинства снимках, где видно, как он избивал одного из активистов.

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом. ФОТО

Об этом написал участник тех событий Иван Гранаткин, передает Цензор.НЕТ.

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"Пане Полковнику, як тобі спиться, потворо?" - написал майдановец, опубликовав несколько синмков с Пилипенко в период Майдана и на назначении замначальником Академии Нацгвардии.

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом 01
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом 02
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом 03
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом 04

Фото - Иван Гранаткин/Facebook

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом 05
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом 06
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом 07

Фото - пресс-служба Нацгвардии

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В свою очередь, народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко: именно он наносит удар ногой.

"Сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины.То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих. Может даже о Майдане рассказывает", - написал нардеп.

Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, - это боец подразделения специального назначения "Азов" Акула, "самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25".

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом 08

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом 09

Фото - Андрей Билецкий/Facebook

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