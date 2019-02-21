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21.02.19 14:35

Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять". ФОТО+ВИДЕО

Сторонник так называемого "русского мира", глава Союза советских офицеров Виктор Марченко возглавил в Днепре избирательную комиссию округа №24.

Об этом со ссылкой на данные ЦИК передает портал "Відкритий", информирует Цензор.НЕТ

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Как сообщается, кандидатуру сепаратиста на эту должность предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин.

Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает поменять 01

При этом в марте 2014-го Марченко организовал поднятие возле здания городского совета Днепра флага РФ, ожидая русскую "освободительную армию", и называя город "южной столицей Российской империи".

Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает поменять 02

Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает поменять 03

Кроме того, как утверждает издание, он регулярно участвует в трансляциях пророссийских пропагандистских ресурсов.

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Сам Каплин, судя по его комментарию к данной новости, не знал о том, кто тако Марченко, а узнав, сказал, что "заменит" его, но только завтра.

"Завтра меняю немедленно! Спасибо за бдительность общественности Днепра", - написал он под постом одного из днепровских активистов.

Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает поменять 04

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