Сержант харьковской полиции Кариков остановил маршрутку с пассажирами после того, как у водителя случился эпилептический припадок. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харькова.

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Поступок так и остался бы незамеченным, если бы не письмо благодарности от граждан за спасение жизни, отметили в пресс-службе.

Так, сержант полиции охраны Сергей Кариков возвращался в маршрутке домой, когда водитель начал хаотично менять траекторию движения. Девушка, которая сидела справа от водителя, начала кричать. Кариков бросился на помощь и увидел водителя, который лежал без сознания, заблокировав собой доступ к рулю, тормозной педали и замку зажигания. Несмотря на панику в салоне и очевидные трудности, сержант все же остановил маршрутку.

Отмечается, что после аварийной остановки угол наклона автобуса был довольно опасен, поэтому пассажиры осторожно оставляли салон, пока полицейский оказывал первую помощь водителю, у которого, вероятно, произошел эпилептический приступ.