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21.02.19 20:16

К приезду Путина в Красноярске отбелили снег. ФОТО

Перед началом универсиады, которую собирается посетить президент РФ, в Красноярске отбелили снег. А участки, на которых он уже растаял, покрыли имитирующим снег материалом.

Местные жители сообщают в соцсетях, что в центре Красноярска грязные сугробы посыпают из мешков белым снегом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Во, что Универсиада животворящая делает! И асфальт в феврале ради нее кладут. И дома красят в -30. А вот и снег, видимо, подвезли. Белый-белый…" — написал на своей странице в Facebook местный житель под ником Антон Палыч.

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К приезду Путина в Красноярске отбелили снег 02

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Кроме того, бесснежные газоны в Красноярске укрыли материалом, имитирующим снежное покрытие, так как настоящий снег растаял. Власти подтвердили, что сделали это, чтобы спрятать черную землю.

К приезду Путина в Красноярске отбелили снег 03


К приезду Путина в Красноярске отбелили снег 04
К приезду Путина в Красноярске отбелили снег 05

Зимняя универсиада состоится в Красноярске с 2 по 12 марта. Украина решил бойкотировать мероприятие и не будет участвовать в соревнованиях.

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