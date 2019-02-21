Стали известны детали биографии третьего отравителя Скрипалей - Сергеева. ФОТО

Издание The Insider выяснило некоторые детали биографии Сергеева, сообщает Цензор.НЕТ. Эти данные указывают на его контакты с другими ГРУшниками, связанными с боевиками ЧВК "Вагнера" и участниками переворота в Черногории, а также дают основания полагать, что его интересовал вопрос поставки оружия в Сирию.

"Как и Чепига с Мишкиным, Сергеев - парень из деревни. Он вырос в казахстанском Ушарале, который сейчас уже получил статус города, а тогда был селом, окруженным военными частями. И опять же, как и в случае с Чепигой и Мишкиным, военное училище для Сергеева стало карьерной лестницей. В 1990-м году он закончил Екатеринбургское суворовское военное училище (тогда еще оно называлось Свердловским), после продолжил военную карьеру в ВДВ. Он служил в 108-м гвардейском парашютно-десантном полку, базирующемся в Новороссийске, и принимал участие в спецоперациях в Дагестане, а затем во второй чеченской кампании", - пишет The Insider.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестные ночью вывесили на соборе в Солсбери огромный российский флаг. ФОТО

13 августа 1999 года он был ранен в бою за высоту Ослиное Ухо, после чего был представлен к государственной награде. Тогда он был еще капитаном и командиром роты.

Вскоре, в начале 2000-х годов, он переехал в Москву, где поступил в Военную академию (на сленге - "консерваторию"), которая готовит сотрудников ГРУ.

The Insider уже рассказывал об участии Сергеева в отравлении Скрипалей и болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Но это, похоже, были далеко не единственные его операции.

"Так, например, любопытно, что Федотов был в Каталонии непосредственно перед референдумом об отделении и в Британии перед референдумом о Brexit. Пока подтвердить его связь с этими событиями не удалось. Зато некоторые другие связи прослеживаются достаточно явно", - отмечает The Insider.

Также на Цензор.НЕТ: Мать экс-полковника ГРУ Скрипаля, отравленного российскими спецслужбами, просит признать его пропавшим без вести

Издание отмечает, что поездки Сергеева указывают на то, что он под реальным именем ездил в Петербург с человеком, чья машина также зарегистрирована по адресу штаб-квартиры ГРУ, Хорошевском шоссе 76. Причем правами на вождение этого автомобиля обладал другой ГРУшник, Владимир Моисеев (Попов), один из организаторов переворота в Черногории. Еще один попутчик Сергеева минимум 4 раза летал на самолете вместе с Эдуардом Шишмаковым (Широковым) - вторым основным участником переворота в Черногории.

Этот второй попутчик интересен не только своим знакомством с Шишмаковым, но и тем, что регулярно летал в Краснодар одними рейсами с наемниками из группы Вагнера. Напомним, база ЧВК "Вагнер" находится именно в Краснодаре, наемникам этой группы выдавали загранпаспорта той же серии, что и сотрудникам ГРУ.

Некоторые из поездок Сергеева пока еще трудно объяснить, в том числе Таджикистан в 2013 году, Чехию в 2014 году и Турцию в 2015 году. Однако же эксперт, с которым пообщались Bellingcat и The Insider, предположил, что они могут быть связаны со сделками по продаже оружия в Сирию, переговоры по которым проходили в это время в этих странах и которые могли вызывать сильное раздражение России.

Читайте также: Третий отравитель Скрипалей - Денис Сергеев - вероятный исполнитель покушения на болгарского оружейника, поставлявшего оборонное оборудование в Украину, - Bellingcat. ФОТО

Идентификация "Федотова" заняла больше времени, так как, в отличие от случая с Петровым и Бошировым, британские власти не публиковали его фотографию, сам факт его существования стал известен только благодаря публикации "Фонтанки", обратившей внимание, что некто "Сергей Федотов" с загранпаспортом из ГРУшной серии в январе-феврале 2014 года совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым (Мишкиным) и прилетел в Великобританию 2 марта 2018 года, в тот же день, что Петров и Боширов. Отсутствие фотографии было не единственной проблемой. Как обнаружили Bellingcat и The Insider, российские власти начали уничтожать следы существования Федотова, и те данные о нем, которые удалось получить еще в октябре, через пару месяцев уже исчезли из российских баз данных, в том числе из паспортной базы, базы ГИБДД, базы пересечения границы и других.

The Insider и Bellingcat, однако, удалось получить списки пассажиров рейсов, вылетавших в Лондон 2 марта 2018 года, и подтвердить, что "Федотов" прилетел в столицу Британии за несколько часов до Петрова и Боширова, а вот на обратный рейс он не сел. Из того же списка пассажиров удалось получить и дату рождения, но она, как и имя, могла быть вымышленной. "Помня о том, что ГРУшники при получении своей новой агентурной личности сохраняют многие данные о себе, The Insider и Bellingcat попытались обнаружить человека с похожими данными и зарегистрированного по одному из адресов, связанных с ГРУ", - отмечается в материале.

Также на Цензор.НЕТ: Сергея и Юлии Скрипалей, возможно, уже нет в живых, - посольство РФ в Великобритании

Найти удалось "подозреваемого": по адресу вул. Народного Ополчения, 50 (Военная академия ВС РФ, также известная как "Консерватория ГРУ") был прописан человек с той же датой рождения - Денис Вячеславович Сергеев.

Однако без фотографии установить, является ли Федотов и Сергеев одним и тем же человеком, непросто. А все данные с фотографиями (копии паспортов и водительских удостоверений) были удалены из российских баз данных. The Insider и Bellingcat связались с множеством источников в различных странах, в том числе с отелями, где останавливался "Федотов", и один из источников предоставил The Insider копию фотографии Федотова с его заграничного паспорта.

На первый взгляд, на известном документальном видео и на фотографии разные люди. Однако профессиональная экспертиза, проведенная профессором Хасаном Югейлом с Центра визуальных вычислений Университета Брэдфорда, подтвердила, что коэффициент совпадения между фото - 78%, при необходимых 70% для одного и того же человека.

Читайте также: РФ должна заплатить за оккупацию Крыма, вмешательство в выборы в США и отравление Скрипалей, - глава Минобороны Британии Уильямсон