Через львовскую таможню в страну незаконно ввозили элитные автомобили, - ГБР. ФОТО

Машины ввозили без уплаты таможенных платежей, а потом продавали по поддельным документам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

При помощи схемы поставляли только авто премиум-класса. Машины ввозили в страну в режиме временного ввоза или с документами диппредставительств иностранных государств. После этого одни дельцы изготавливали фальшивые документы на машину. Другие – переделывали под эти документы номера узлов и агрегатов. И третьи – продавали машины на территории Украины.

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"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 000 гривен", – сообщают в ГБР.





Следователи провели обыски в помещениях львовской таможни и по месту жительства некоторых ее служащих.

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Сейчас в ГБР устанавливают, сколько именно автомобилей ввезли в Украину по этой схеме, и какой ущерб это нанесло государству.