Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из складских помещений Полтавской области осуществляется хранение табака для курения кальянов иностранного производства без марок акцизного налога Украины установленного образца, ввезенного на территорию Украины вне таможенного контроля.

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Со склада указанная подакцизная продукция массово реализовывалась по территории всей Украины через сообщения, размещенные на специализированном интернет-ресурсе. Для доставки товара пользовались услугами одной из служб курьерских доставок, а для оплаты использовалась платежная система.

По результатам санкционированного обыска, проведенного в незаконном складском помещении в Полтавской области, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 13 тыс. 55 пачек табака для курения кальянов иностранного производства без марок акцизного налога установленного образца стоимостью почти 2 млн грн.

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Кроме того, прекращена работа интернет-ресурса, через который осуществлялась незаконная реализация подакцизной продукции.

Продолжается следствие.