Журналисту Крутчаку сожгли машину: "В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Опанасенко". ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам журналист Василий Крутчак, передает Цензор.НЕТ.

"Многие через пару часов проснутся и в своей ленте увидят вот эту новость. 23 января в помещении Печерского районного суда военный прокурор Виталька Опанасенко (Василий Иванов) заявил, что если я продолжу писать в соцсетях о нем и его родственниках, то он побьет меня или сожжет мой автомобиль. Вчера 21 февраля, я написал пост о том, что подготовил новую тему для "Школы коррупции" и к данному посту прикрепил фото Екатерины Вербило, бабушки Виталика Опанасенко. И Виталька сдержал свое слово) Сегодня ночью подожгли мой автомобиль) В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Виталия Опанасенко", - заявил журналист.

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